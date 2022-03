Verona, povere ma con 160 auto di proprietà: a processo due prestanome

Un'incongruenza alla quale le forze dell'ordine hanno dato presto una spiegazione: le vetture servivano a una banda specializzata in furti e rapine nel Nord Italia e le donne non erano altro che due prestanome. Adesso dovranno subire un processo per il reato di truffa ai danni dello Stato.

L'indagine - Un'operazione partita da Verona, grazie alla Polizia Locale e i Carabinieri di San Giovanni Lupatoto (Verona), ha disarticolato un'organizzazione criminale specializzata in molti reati, come furti agli anziani, nelle abitazioni e rapine. Gli accertamenti sono scattati a metà ottobre, quando i militari hanno fermato un veicolo per un controllo, scoprendo al suo interno documenti e chiavi di altre auto. Tra il materiale c'era un certificato di proprietà intestato a una delle due donne, una milanese di 50 anni. I veicoli di sua proprietà erano stati già visti circolare in zone nelle quali si erano verificati diversi furti in casa.

Il meccanismo attuato dalla banda - Alle due donne venivano intestati uno o due veicoli al giorno, fino ad accumulare il totale di 160. Molte delle vetture erano in fermo fiscale e sottoposte a divieto di vendita. La Polizia locale ha incrociato i dati con l'Ufficio Intestazioni Fittizie della Procura della repubblica di Milano, dove è emersa una lista di reati collegati, come false attestazioni e resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto ingiustificato di armi e di oggetti per lo scasso. La magistratura del capoluogo lombardo ha quindi emesso un provvedimento di blocco anagrafico per le due donne, così da rendere impossibile altre intestazioni fittizie.

Veicoli sequestrati - Le automobili sono state poste sotto sequestro, e le due donne sono state già rinviate a giudizio per il reato di truffa ai danni dello Stato. Dall'inizio del 2019 sono 16 i prestanome scoperti dal Nucleo della Polizia Locale di Verona, e più di mille i veicoli cancellati al Pra. Gli illeciti o i reati collegati a queste auto con intestazione fittizia, come nel caso delle due donne milanesi, sono in genere multe mai pagate, per un importo complessivo superiore al milione di euro, legate a infrazioni da autovelox o Ztl, ma anche pirateria della strada, con soggetti pregiudicati coinvolti in incidenti gravi che si sono dileguati.

