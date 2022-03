Belgio, auto contro folla: almeno 6 morti e 10 feriti gravi

Secondo quanto ha riferito il sindaco della cittadina, Jacques Gobert, "un'auto in corsa si è lanciata nella folla che si era radunata per vedere il 'ramassage des Gilles' ", il raduno di alcune maschere tradizionali del carnevale. "L'autista ha poi proseguito per la sua strada, ma l'abbiamo intercettato", ha aggiunto il sindaco.

Il comune ha fatto scattare il proprio piano di emergenza comunale. "Abbiamo messo a disposizione delle famiglie il palazzetto dello sport comunale ed è stato attivato anche il servizio di assistenza alle vittime", ha spiegato Gobert.