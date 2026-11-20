Si è suicidato nel carcere di Verona Nadir Rossi, 35enne, ex infermiere al Pronto soccorso dell'Ospedale Borgo Roma di Verona, in carcere per l'omicidio della moglie, Jessica Dalla Chiara, morta nel 2024. Verso le 7 di stamani è stato rinvenuto impiccato nella sua cella della Casa Circondariale di Verona. "Salgono così a 68 i reclusi morti di carcere e per carcere dall'inizio dell'anno, cui bisogna aggiungere 4 operatori che, parimenti, si sono tolti la vita in un sistema penitenziario che, proprio come l'inferno dantesco, toglie ogni speranza a chiunque vi entri, vuoi perché accusato di aver commesso un reato vuoi per servire lo Stato con l'uniforme blu della Polizia penitenziaria", dichiara Gennarino De Fazio, Responsabile della UIL FP Polizia Penitenziaria. Il 35enne era stato arrestato a fine settembre. Davanti al gip si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere