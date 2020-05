Verona, mascherine con il volto di Mussolini: è polemica

Mascherine con il volto di Benito Mussolini e la scritta "Camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere!", una delle dichiarazioni del Duce. Realizzate da un'azienda di San Giorgio in Salici, nel comune di Sona, in provincia di Verona - come riporta TgVerona - i prodotti hanno scatenato le polemiche sui social con critiche e commenti.