Verona, perde il treno e lo insegue: 33enne muore investito

Domenica pomeriggio, alla stazione di Verona Porta Nuova, un 33enne friulano, Riccardo Stincone, è morto dopo essere finito sotto il treno che stava rincorrendo per salire a bordo. Il giovane era in compagnia della fidanzata e quando è arrivato sul binario 3 si è reso conto che il treno era già in movimento, così ha rincorso i vagoni e mentre cercava di attirare l'attenzione battendo sui vetri è scivolato dalla banchina finendo sotto il convoglio.