era in compagnia della fidanzata

Verona, perde il treno e lo insegue: 33enne muore investito

L'uomo è scivolato dalla banchina mentre batteva sui vetri del convoglio

27 Ott 2026 - 10:12
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Facebook

© Facebook

Domenica pomeriggio, alla stazione di Verona Porta Nuova, un 33enne friulano, Riccardo Stincone, è morto dopo essere finito sotto il treno che stava rincorrendo per salire a bordo. Il giovane era in compagnia della fidanzata e quando è arrivato sul binario 3 si è reso conto che il treno era già in movimento, così ha rincorso i vagoni e mentre cercava di attirare l'attenzione battendo sui vetri è scivolato dalla banchina finendo sotto il convoglio.

Google Preferred Site

Il 33enne, originario di Palmanova (Udine) e residente a Cervignano del Friuli (Udine), è stato investito dal treno riportando gravissimi traumi ed è morto qualche ora dopo all'ospedale di Borgo Trento.

Ti potrebbe interessare

videovideo
verona

Sullo stesso tema