Milano, non si accorge del treno in partenza e viene investito: 29enne morto sul colpo

La tragedia si è consumata nella serata di lunedì 28 settembre. I sanitari, subito allertati dai testimoni, una volta sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul luogo si sono precipitati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che inizialmente avevano pensato a un suicidio. Invece, gli accertamenti della Polfer e le immagini delle videocamere di sicurezza, hanno permesso di fare luce sull'accaduto.