Milano, non si accorge del treno in partenza e viene investito: 29enne morto sul colpo

Non un gesto deliberato, ma piuttosto una tragica fatalità. Un 29enne di origini straniere è deceduto dopo essere stato investito da un treno appena partito dalla stazione di Greco Pirelli, a Milano, e diretto verso Lecco. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, stava camminando lungo i binari, ma non si sarebbe accorto del convoglio in arrivo.
La tragedia in stazione
La tragedia si è consumata nella serata di lunedì 28 settembre. I sanitari, subito allertati dai testimoni, una volta sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul luogo si sono precipitati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che inizialmente avevano pensato a un suicidio. Invece, gli accertamenti della Polfer e le immagini delle videocamere di sicurezza, hanno permesso di fare luce sull'accaduto.
Tragica fatalità
Il 29enne, infatti, sarebbe riuscito a raggiungere i binari in un punto non consentito, poi avrebbe iniziato a camminare lungo le rotaie senza accorgersi che nel frattempo il treno aveva iniziato la propria corsa. L'investimento, inevitabile, ha causato il decesso sul colpo. Al polso, pare che la giovane vittima portasse un braccialetto ospedaliero. Sulla vicenda sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso.