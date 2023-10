Verona, "donne-tavolino" servono vino agli ospiti di una cena di gala: polemiche per l'evento

Ragazze vestite con un costume da tavolino , sul quale venivano appoggiati bicchieri di champagne da portare in giro, per offrirli agli ospiti: è accaduto al Palazzo della Gran Guardia, in pieno centro a Verona , durante una cena di gala.

L'evento Gli organizzatori dell'evento hanno organizzato una messinscena che mescolava costumi, luce e musica. C'era una sorta di "uomo farfalla" con ali punteggiate di luci, uno vestito con piccole tessere metalliche, donne sui trampoli con vesti bianche, un'esibizione di un noto violinista, luci soffuse, videoproiezioni sulle pareti e appunto le "donne-tavolino".

Il vicesindaco: "Oggettivazione della donna che alimenta cultura misogina e patriarcale" Al vicesindaco e assessore comunale alla Parità di genere, Barbara Bissoli, non sono sfuggite alcune ragazze agghindate con una sorta di gonna a cerchio rigido, come un tavolino, usate per appoggiare i calici di vino. Così ha scritto al presidente del Consorzio Zai, Matteo Gasparato, che ha organizzato l'evento in occasione del 75esimo anniversario dell'ente che gestisce la zona industriale del capoluogo scaligero: "Un'oggettivazione della donna - l'ha definita - che alimenta una cultura misogina e patriarcale che, con grande impegno, stiamo cercando di eliminare. Una scena irrispettosa, alla quale ci auguriamo di non dover più assistere. E' nostra intenzione istituire un codice di condotta per gli enti collegati al Comune, nella direzione di tutelare la dignità di tutte e tutti, nonché di promuovere la cultura del rispetto e la parità di genere, soprattutto dove è messa a rischio da scelte inadeguate".

La studentessa vestita da donna-tavolino: "Non c'è nulla per cui indignarsi" In seguito alle polemiche, sul caso è intervenuta anche Michelle, studentessa di 21 anni, una delle due "donne-tavolino" presenti alla cena: "Non mi sono sentita oggettificata, né mercificata e neppure sfruttata - ha detto a Repubblica -. Ho solo espresso la mia arte, in quel contesto. Insomma, ho lavorato normalmente, come faccio sempre. Altrimenti mi sarei rifiutata. Credo che non ci sia nulla per cui indignarsi, i problemi sulla mercificazione sono altri. Sono consapevole di quello che faccio e non mi sento sfruttata. Non serve che altri si indignino al posto mio. C'era anche un ragazzo in queste performance: era vestito come una sorta di pavone. Di lui non è stato detto niente, perché è uomo. E questa non è discriminazione?"