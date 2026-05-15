Verona, anziano trovato mummificato in casa: forse morto da un anno

A Peschiera del Garda (Verona), un 65enne, Giancarlo Signor, è stato trovato mummificato in casa. Secondo quanto riportano i giornali locali, pare che l'uomo fosse morto da almeno un anno. Continuava anche a pagare l'affitto attraverso addebito diretto sul conto.
Stando a L'Arena, a dare l'allarme sarebbero stati i proprietari dell'immobile in cui abitava, che non lo vedevano da mesi e dovevano consegnargli nuove chiavi d'ingresso dell'edificio, ma non riuscivano a contattarlo. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Sempre stando al sito di notizie, "l'appartamento era invaso da oggetti di ogni tipo" e "versava anche in condizioni igienico-sanitarie precarie".
"In questi giorni sia i carabinieri che i funzionari del nostro ufficio anagrafe hanno provato a rintracciare qualche parente, ma finora non è stato trovato nessuno. Mi è stato detto che passava dei periodi in Sardegna (era nato nell’isola ed era residente a Peschiera dal 2006, ndr), magari aveva legami anche solo amicali con qualcuno. Non era una persona nota ai servizi sociali", ha spiegato la sindaca Orietta Gaiulli.
"Dopo il ritrovamento è stato portato nelle celle mortuarie del nostro cimitero" e il 15 maggio "ci sarà il funerale di povertà: la nostra competenza è dargli una degna sepoltura, che probabilmente sarà preceduta dalla benedizione da parte del sacerdote".