Verona, anziano trovato mummificato in casa: forse morto da un anno

"In questi giorni sia i carabinieri che i funzionari del nostro ufficio anagrafe hanno provato a rintracciare qualche parente, ma finora non è stato trovato nessuno. Mi è stato detto che passava dei periodi in Sardegna (era nato nell’isola ed era residente a Peschiera dal 2006, ndr), magari aveva legami anche solo amicali con qualcuno. Non era una persona nota ai servizi sociali", ha spiegato la sindaca Orietta Gaiulli.