Catania, cadavere di anziano mummificato in casa: non si avevano notizie da tre anni

Il cadavere di un anziano di 87 anni è stato trovato a Pedara, nel Catanese, nell'appartamento in cui viveva da solo. Il ritrovamento è stato possibile grazie all'intervento dell'amministratore della palazzina di tre piani in cui l'uomo viveva, a cui doveva essere notificato un documento e che ha contattato il fratello dell'87enne. Ma tra i due fratelli i rapporti si erano interrotti da tempo per problemi familiari. Di lui non si avevano notizie da tre anni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.