Verona, altri due bambini erano stati messi a "tonno e cracker"

"Rispetto un principio", sottolinea il sindaco, "Anche a dicembre, come nel caso di pochi giorni fa, si è trattato di un provvedimento simbolico durato solo un giorno".



Il padre della bambina messa a dieta, Abdessamad, sa bene cosa significa fare sacrifici, saltare i pasti o mangiare poco niente. "Oggi ho mangiato come mia figlia quel giorno in mensa, tonno e qualche oliva", racconta al Corriere del Veneto, "non abbiamo i soldi per riempiere il frigorifero". Una situazione difficile da affrontare per una famiglia composta da cinque persone. "La punizione inflitta a mia figlia ha fatto male più a me e a mia moglie, lei è ancora troppo piccola per capire. Mi chiedo pero', crescendo, cosa ricorderà di quell'episodio. E che opinione si farà del Paese in cui è nata, l'Italia".



Abdessamad è marocchino, ha 41 anni e da 22 vive in Italia. Ha svolto la professione da idraulico, poi è rimasti disoccupato. Ora fa il giardiniere quando c'è bisogno. La moglie lavora in una fabbrica. Non si scaglia constro il sindaco: "Mi ha aiutato, quando sono rimasto senza lavoro l'amministrazione comunale si è fatta avanti offrendomi un lavoro. L'ho preso salvo poi scoprire che prendevo 400 euro al mese. Con quei soldi ci pago l'affitto. E il resto?". La casa in cui vive è stata anche pignorata dalla banca ed è stato emesso un ordine di sfratto.



Un vicino di casa, intercettato dal quotidiano locale ci tiene a precisare che Abdessamad è un tipo un po' particolare: "La miseria non c'entra niente qui. Due anni fa a San Zenone ha dato fuoco alla casa che aveva comprato, non pagava le rate del mutuo e la banca se l'era presa. Elicottero, carabinieri, con lui che voleva buttarsi di sotto. Ma non è successo niente".