Vercelli, ultraleggero precipita e prende fuoco: morti padre e figlia

Incidente aereo tra i comuni di Crescentino e Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli, dove un ultraleggero è precipitato. Due le vittime (inizialmente si era saputo solo della morte del pilota). Nello schianto sono morti Massimiliano Monticone e la figlia diciottenne Simona. Il 49enne lavorava al centro radar Enav di Linate come controllore di volo. Residente a Casal Monferrato aveva una passione per il volo che condivideva con la figlia. Il velivolo è caduto in una risaia e ha preso fuoco.