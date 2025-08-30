Logo Tgcom24
Garlasco Guerra in Medioriente Guerra in Ucraina Emergenza Clima

Cronaca
incidente aereo

Vercelli, ultraleggero precipita e prende fuoco: morti padre e figlia

Nello schianto, tra i comuni di Crescentino e Livorno Ferraris, hanno perso la vita il pilota e la figlia 18enne

30 Ago 2025 - 19:15
© Ansa

© Ansa

Incidente aereo tra i comuni di Crescentino e Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli, dove un ultraleggero è precipitato. Due le vittime (inizialmente si era saputo solo della morte del pilota). Nello schianto sono morti Massimiliano Monticone e la figlia diciottenne Simona. Il 49enne lavorava al centro radar Enav di Linate come controllore di volo. Residente a Casal Monferrato aveva una passione per il volo che condivideva con la figlia. Il velivolo è caduto in una risaia e ha preso fuoco.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, impegnata nelle operazioni di soccorso, di messa in sicurezza e di presidio dell'aeromobile ultraleggero.

Passione per il volo condivisa con i figli

 Sposato, Monticone condivideva con i due figli, Simona e un ragazzo più grande, la passione per il volo che lo aveva fatto diventare controllore di volo dopo l'esperienza con l'aeronautica militare dove aveva frequentato il 105mo corso Auc. Tanti sui suoi social i ricordi di voli in famiglia, come quello per recuperare i ragazzi e portarli a casa dopo che lo scorso giugno erano andati a vedere il gran premio a Imola.

I post sui social

 "Non mi piace volare da solo - ha scritto tre anni fa - Quando scopri una cosa bellissima ne godi di più se la condividi con qualcuno. Di solito gli unici voli che faccio da solo sono quelli di addestramento alle emergenze, spesso però anche per questi voli trovo compagnia (dallo stomaco resistente)". L'ultimo post invece, del 24 agosto, rilancia un messaggio della Gold Standard Aviation sull'incidente aereo di un piccolo velivolo in cui il pilota è rimasto ucciso. 

