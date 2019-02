Vercelli, parla la cugina di Simona: “Mario si era montato la testa. Non ha accettato il rifiuto”

“È in condizioni critiche e sta lottando per sopravviver. Il suo calvario sarà molto lungo”. Queste parole le pronuncia la cugina di Simona Rocca, la 40enne aggredita e bruciata dal suo ex compagno Mario D’Uonno nel parcheggio di un supermercato di Vercelli. Sono ore complicate per la famiglia di Simona, che ancora non sa darsi una spiegazione di questa folle aggressione.



In collegamento telefonico con “Pomeriggio Cinque”, la cugina prova a dare la sua versione dei fatti: “Io presumo che lui abbia perso la testa per lei ed essendo stato rifiutato – poiché è una persona disturbata – non ha potuto accettare questo rifiuto”. Una persecuzione quella di Mario che si è inasprita notevolmente nell’ultimo periodo: “Credo che il provvedimento nei suoi confronti lo abbia fatto arrabbiare ancora di più” ha concluso la parente della donna.