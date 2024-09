Ventimiglia, identificato autista Tir che prese a cinghiate alcune migranti

È stato identificato il camionista che il 15 luglio, nell'autoporto di Ventimiglia, era stato ripreso in un video mentre frustava con una cinghia alcune migranti sorprese all'interno del vano di carico del suo Tir. Si tratta di un bulgaro di 57 anni. L'uomo stava per partire per il suo Paese dopo essere stato in Spagna. Il video aveva suscitato scalpore e sdegno. A essere colpite erano state undici giovani donne, due delle quali in stato di gravidanza, che si erano poi rifugiate in un centro Caritas, dove avevano raccontato quanto successo.