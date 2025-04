Vent'anni fa moriva San Giovanni Paolo II: il Pontificato di Papa Wojtyla in dieci parole

Per molti il Pontificato di San Giovanni Paolo II è stato uno degli elementi fondamentali che ha portato alla fine dei regimi comunisti in Europa dell'Est tanto che molti vedono Papa Wojtyla come uno dei costruttori dell'Europa moderna. C'è un momento in cui l'azione di Wojtyla può essere individuata come breccia nel Muro di Berlino. È il 22 ottobre 1978, nel corso dell'omelia nella messa d'Intronizzazione, e Papa Wojtyla dice: "Fratelli e Sorelle! Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà! Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e, con la potestà di Cristo, servire l'uomo e l'umanità intera! Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa "cosa è dentro l'uomo". Solo lui lo sa!".