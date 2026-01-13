Logo Tgcom24
Cronaca
partiti da caracas

Venezuela, atterrato a Ciampino l'aereo con Trentini e Burlò

Ad accoglierli Meloni e Tajani

13 Gen 2026 - 08:58
© Ansa

© Ansa

E' atterrato all'aeroporto di Ciampino (Roma) l'aereo con a bordo il cooperante Alberto Trentini e l'imprenditore Mario Burlò, liberati in Venezuela oltre un anno dopo il loro arresto. Ad attenderli il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

alberto trentini