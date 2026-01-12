Venezuela, Mario Burlò: "Quel carcere è oltre Alcatraz, ho perso 30 kg"

"Mi hanno costretto a dormire sul pavimento per 14 mesi. Ho perso 30 chili, ho cercato di fare degli esercizi di ginnastica per tenermi impegnato e resistere, ma è stata davvero durissima. Mi accusavano di terrorismo, pensi che assurdità". Tra le prime telefonate da uomo libero, quella alla figlia Gianna, che ha definito "la fine di un incubo" la sua scarcerazione. "Sono stati mesi lunghissimi e devo dire che ho temuto il peggio". Stando a quanto ha raccontato la 21enne, Burlò le ha telefonato alle 4.30 del mattino: "Mi sono emozionata e mi sono messa a piangere. Mi ha detto che non vedeva l'ora di tornare a casa e dalla voce mi è sembrato che stesse bene". Tuttavia, ha spiegato la giovane, "mi ha fatto molta impressione vedere che è stato rasato. Non credo che abbia passato dei bei momenti".