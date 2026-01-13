© Ansa | L'arrivo a Ciampino dell'aereo con Alberto Trentini e Mario Burlò
© Ansa | L'arrivo a Ciampino dell'aereo con Alberto Trentini e Mario Burlò
Ad accogliere i connazionali arrivati a Ciampino da Caracas, con il premier, anche il ministro degli Esteri Tajani. Il commovente incontro con i parenti
© Ufficio stampa
Lungo abbraccio ai famigliari sulla pista di Ciampino per Alberto Trentini e Mario Burlò, appena scesi dall'aereo di Stato che li ha riportati in Italia dal Venezuela. Il cooperante veneziano ha stretto la mamma Armanda, visibilmente commossa. Burlò ha potuto riabbracciare i figli, prima di un breve saluto con il premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che, nella saletta dello scalo di Ciampino, hanno dato loro il "bentornati a casa". "Hai abbracciato la mamma, è stata tanto in pensiero, lo sai?", ha detto Meloni a Trentini che, stringendole la mano, l'ha più volte ringraziata. Il premier poi ha salutato anche Burlò e i figli: "Non vi voglio disturbare perché avete del tempo da recuperare". Il cooperante e l'imprenditore, liberati in Venezuela oltre un anno dopo il loro arresto, si sono intrattenuti a lungo nello scalo con i loro famigliari. Trentini: "Felicissimi, ma a un prezzo altissimo". Burlò: "Temuto che ci avrebbero ammazzato, è stato un sequestro". Queste le loro prime parole.
© Ansa | L'arrivo a Ciampino dell'aereo con Alberto Trentini e Mario Burlò
© Ansa | L'arrivo a Ciampino dell'aereo con Alberto Trentini e Mario Burlò
"Era molto provato, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta". Lo ha detto l'avvocato Maurizio Basile, legale di Mario Burlò, all'aeroporto di Ciampino (Roma) dove è atterrato da poco l'aereo che ha riportato in Italia Burlò e Alberto Trentini. "Un enorme ringraziamento al console Jacopo Martino e a tutta la rete diplomatica a Caracas, davvero molto vicina alla famiglia, e il ministero degli Esteri", ha affermato.
"Adesso non sappiamo cosa succede, credo che sarà organizzato il rientro a Torino", ha sottolineato. Al momento, ha fatto sapere, Burlò non dovrebbe essere convocato in procura. "Abbiamo fatto una verifica assieme al mio collega Benedetto Marzocchi Buratti e il pm che ha il fascicolo ha fatto sapere che per il momento non intende convocarlo", ha spiegato.
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato l'aeroporto di Ciampino dove sono atterrati Alberto Trentini e Mario Burlò, gli italiani detenuti nelle carceri venezuelane e liberati nella giornata di lunedì 12 gennaio.
E' atterrato a Ciampino l'aereo partito da Caracas che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, rilasciati dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela. Ad accoglierli il premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.