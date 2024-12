Venezia, ubriaco esce di strada e chiama in soccorso un amico anche lui ubriaco: denunciato

Sembrava un intervento di routine per la polizia locale di San Donà di Piave (Venezia), chiamata a intervenire per un'auto finita fuori strada, in un fosso. Ma l'incidente era stato causato da un 50enne di Jesolo, ubriaco alla guida, che in suo soccorso aveva chiamato un amico da Eraclea anche lui ubriaco. Così, con i vigili scoppia un parapiglia: i due tentano di allontanarsi e non si fermano all'alt. Finisce con il primo automobilista segnalato all'autorità giudiziaria. Per lui anche sospensione della patente e sequestro del veicolo. Non se l'è passata meglio l'amico, che, prima, prova a ostacolare i rilievi del sinistro, cercando di fare salire in auto l'amico prima che possa essere sottoposto all’alcoltest; poi, va in escandescenze e viene denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sul tasso alcolemico.