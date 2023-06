A Venezia il "turismo dell'elemosina": mendicanti dell'Est Europa guadagnano fino a mille euro in pochi giorni

I viaggi economici per fare soldi con le elemosine, scrive il "Messaggero", sono esplosi per il passaparola dei mendicanti che per primi hanno fatto l'esperienza rendendosi conto di aver sperimentato una pratica molto redditizia. Lavorare un giorno intero a Budapest rende molto meno di qualche ora sulle strade di Venezia. La vicinanza della città ai confini con l'Est Europa rende la meta ancora più appetibile, tanto più che la Serenissima è ormai assediata dai turisti 12 mesi all'anno.

Soggiorno e rientro

I mendicanti trascorrono nelle calli qualche giorno e tornano a casa con i soldi guadagnati sulle strade, dove lavorano in media un paio d'ore al giorno per poi raggiungere Mestre dove ci sono le mense dei poveri e qualche associazione che trova loro un letto in cui dormire durante il soggiorno in città. Per la pulizia, prima del rientro in patria sempre a bordo dei bus turistici, fanno ricorso alle fontane pubbliche.