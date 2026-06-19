Venezia, il sindaco Venturini a Mattarella: "Portiamo il ticket di accesso alla città a 50 euro"

"Non c’è stato tempo di approfondire ogni argomento, ma sicuramente chiederò un incontro a Roma per parlare di Venezia. - ha spiegato Venturini, riporta il Corriere - Ovviamente, più che al Presidente, porterò al Governo alcune istanze come quella del rifinanziamento della Legge Speciale e la richiesta di aumentare il contributo di accesso per disincentivare ancora di più l’arrivo a Venezia in alcuni momenti dell’anno. Se oggi è da 5 a 10 euro, la mia proposta è di portarlo dai 30 ai 50 euro per determinati giorni. Inoltre, vorrei chiedere degli incentivi per industrializzare Porto Marghera, quindi potenziare la Zls (Zona logistica semplificata) almeno per i prossimi cinque anni e altre istanze che discuteremo a breve con i singoli ministri».