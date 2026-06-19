Venezia, il sindaco Venturini a Mattarella: "Portiamo il ticket di accesso alla città a 50 euro"
Il primo cittadino: "La richiesta di aumentarlo è per disincentivare ancora di più l’arrivo di turisti in alcuni momenti dell’anno"
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Cinquanta euro per entrare a Venezia. L'idea è del nuovo sindaco Simone Venturini che a Mattarella ha proposto di alzare il contributo per entrare nella città in determinati giorni dell'anno così da disincentivare gli arrivi. Oggi il ticket costa dai cinque ai dieci euro.
La proposta
A nemmeno un mese dalla sua elezione, il sindaco di Venezia Simone Venturini ha avuto la possibilità di incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale avrebbe accennato alla necessità per Venezia di rifinanziare la legge speciale.
"Non c’è stato tempo di approfondire ogni argomento, ma sicuramente chiederò un incontro a Roma per parlare di Venezia. - ha spiegato Venturini, riporta il Corriere - Ovviamente, più che al Presidente, porterò al Governo alcune istanze come quella del rifinanziamento della Legge Speciale e la richiesta di aumentare il contributo di accesso per disincentivare ancora di più l’arrivo a Venezia in alcuni momenti dell’anno. Se oggi è da 5 a 10 euro, la mia proposta è di portarlo dai 30 ai 50 euro per determinati giorni. Inoltre, vorrei chiedere degli incentivi per industrializzare Porto Marghera, quindi potenziare la Zls (Zona logistica semplificata) almeno per i prossimi cinque anni e altre istanze che discuteremo a breve con i singoli ministri».