Venezia tassa le mini-navi di lusso: 15mila euro al giorno

Per il 2025, dopo le proteste delle compagnie e degli operatori, Venezia Terminal Passeggeri (Vtp) - che gestisce il settore crociere a Venezia - ha abbassato la tariffa a 10mila euro al giorno, ma per il 2026 sarà di 15mila. Come riporta Il Gazzettino, Vtp deve far quadrare i conti perché ha fatto investimenti per allestire le stazioni e i terminal diffusi di Porto Marghera e di Fusina, diventati necessari dopo la chiusura del passaggio per il bacino di San Marco alle navi superiori alle 25mila tonnellate. Il rischio, però, è che le compagnie decidano di andarsene da Venezia a partire dal 2027.