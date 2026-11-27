Un uomo è morto nel pomeriggio di venerdì 27 novembre nella frazione di San Pietro di Cavarzere, a Venezia, durante una sparatoria che ha coinvolto tre persone e gli agenti, avvenuta nel corso di operazione di Polizia. Secondo quanto emerso fino a ora gli agenti, arrivati dalla Campania, erano impegnati nell'esecuzione di due provvedimenti di arresto. Nel corso dell'intervento sarebbe scoppiato un conflitto a fuoco nel quale è morto uno dei destinatari del provvedimento. Un altro uomo che era con loro sarebbe stato bloccato, mentre un terzo uomo armato (destinatario del secondo provvedimento di arresto) è riuscito a scappare nei campi attorno alla casa in cui i tre avevano trovato rifugio, situata in una zona isolata in mezzo alla campagna. In seguito della fuga è scattata una vasta operazione di ricerca in cui sono impegnate diverse pattuglie della polizia. Le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare il fuggitivo e di ricostruire l'esatta dinamica della sparatoria.