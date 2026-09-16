Latina, spari da un'utilitaria in corsa: morto 30enne

L'auto, una piccola utilitaria, si stava muovendo lungo via XXIV Maggio a Latina quando da uno dei finestrini sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Nella serata di mercoledì un uomo è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla chieda dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. La procura indaga per omicidio.
La dinamica degli spari e i primi soccorsi
Secondo le prime informazioni, vittima della sparatoria sarebbe un 30enne originario del Gambia. Non è ancora chiaro chi, intorno alle 21, avrebbe aperto il fuoco e per quale motivo, né se la persona uccisa fosse effettivamente l'obiettivo degli spari. L'utilitaria è poi sgommata via. Sul posto sono subito intervenuti la polizia, anche con gli specialisti della Scientifica, i carabinieri e i sanitari del 118.