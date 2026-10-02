Milano, agguato per strada a colpi di pistola | 30enne ferito alla schiena, è grave

L'uomo, di nazionalità peruviana, sarebbe stato preso di mira in un agguato per strada. I fatti sarebbero avvenuti dopo le 23, ma nella zona non sarebbero presenti telecamere utili a ricostruire quanto accaduto. Secondo alcuni testimoni, le cui dichiarazioni sono ancora da verificare, l'uomo che ha sparato si sarebbe poi allontanato in compagnia di una seconda persona.