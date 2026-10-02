A Pioltello

Milano, agguato per strada a colpi di pistola | 30enne ferito alla schiena, è grave

Gli spari a Pioltello dopo le 23. Chi ha sparato sarebbe fuggito con un complice, nella zona non ci sono telecamere

02 Ott 2026 - 11:58
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© Carabinieri

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Gli avrebbero sparato diversi colpi di pistola alle spalle prima di dileguarsi nel buio e fuggire. Un 30enne è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato ferito con due proiettili alla schiena a Pioltello, nella periferia est di Milano. I carabinieri indagano sulla vicenda.

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Le telecamere assenti e le testimonianze

 L'uomo, di nazionalità peruviana, sarebbe stato preso di mira in un agguato per strada. I fatti sarebbero avvenuti dopo le 23, ma nella zona non sarebbero presenti telecamere utili a ricostruire quanto accaduto. Secondo alcuni testimoni, le cui dichiarazioni sono ancora da verificare, l'uomo che ha sparato si sarebbe poi allontanato in compagnia di una seconda persona

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