Milano, agguato per strada a colpi di pistola | 30enne ferito alla schiena, è grave

Gli avrebbero sparato diversi colpi di pistola alle spalle prima di dileguarsi nel buio e fuggire. Un 30enne è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato ferito con due proiettili alla schiena a Pioltello, nella periferia est di Milano. I carabinieri indagano sulla vicenda.
Le telecamere assenti e le testimonianze
L'uomo, di nazionalità peruviana, sarebbe stato preso di mira in un agguato per strada. I fatti sarebbero avvenuti dopo le 23, ma nella zona non sarebbero presenti telecamere utili a ricostruire quanto accaduto. Secondo alcuni testimoni, le cui dichiarazioni sono ancora da verificare, l'uomo che ha sparato si sarebbe poi allontanato in compagnia di una seconda persona.