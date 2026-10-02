Palermo, chiesto l'arresto di Gaetano Armao: l'ex vicepresidente di Regione Sicilia è accusato di corruzione

La richiesta di misure cautelari per Armao è arrivata dopo una serie di perquisizioni ordinate dalla procura per prevenire l'inquinamento di possibili elementi di prova. L'ufficio palermitano ha passato al setaccio gli studi a Palermo e a Roma e l'abitazione privata di Gaetano Armao, marito dell'ex capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi. Gli agenti della polizia giudiziaria starebbero perquisendo anche alcuni uffici regionali in presenza di un magistrato della procura, essendo Armao un avvocato di professione. Lo stesso 64enne è stato convocato dal gip per essere interrogato, un passaggio decisivo per la conferma della misura chiesta dagli inquirenti. Fino ad agosto, Armao è stato presidente della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.