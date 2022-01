Venezia, si innamora di una ragazza sui social: vola in Africa per incontrarla e viene sequestrato

Ha conosciuto una ragazza sui social, si è innamorato e, per incontrarla, è volato fino in Africa . Ma, appena arrivato all'aeroporto di Abidjan, in Costa d'Avorio, è stato sequestrato. Protagonista della vicenda - ricostruita dal Corriere del Veneto - l'imprenditore veneto Claudio Formenton . Sui fatti indaga la Procura di Roma.

La ricostruzione - L'uomo è partito il 27 novembre dicendo ai familiari che andava in Africa per aiutare dei missionari. Secondo quanto ricostruito dal Corriere, appena atterrato, ad aspettarlo c’era un tassista con in mano un cartello con su scritto il suo cognome. È salito in auto e da quel momento è iniziato il suo sequestro. Per tre giorni è stato con i rapitori, che l’hanno portato da un covo all'altro fino a un blitz delle forze dell’ordine locali, le quali lo hanno trovato e liberato in un albergo a Bonoua.



La procura di Roma ha aperto un’inchiesta. Dalla testimonianza di Formenton, che nel mentre è tornato in Italia, e dal lavoro investigativo del Ros è emerso che l’uomo non sarebbe andato in viaggio solo per fini umanitari, come si pensava inizialmente, ma anche per incontrare la giovane ivoriana conosciuta online come Olivia Martens.

Era stata la ragazza a contattare l’uomo via social, la quale gli aveva anche raccontato delle difficoltà a pagare gli avvocati per risolvere dei problemi giudiziari. Formenton non ha mai inviato del denaro alla donna, però avrebbe accettato di raggiungerla in Africa. Il rapimento sembrerebbe quindi una trappola. Gli inquirenti dubitano, tra l'altro, che Mertens esista e sospettano che abbia adescato anche altri imprenditori italiani.