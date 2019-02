Venezia, sì alla tassa di sbarco con esenzioni per "nativi" e tifosi

Il primo cittadino aveva già annunciato che da maggio verrà svolta la prima fase, con una tariffa unica di 3 euro, quindi l'introduzione delle quattro fasce, e riscossione affidata ai vettori di trasporto. Sono 22 le modalità di esenzione dal contributo previste.



Tra le variazioni, la Giunta ha introdotto l'esenzione dal contributo per chi è nato a Venezia ma abita altrove. Possibilità quindi per i nativi di tornare a casa senza sborsare fino a 10 euro per una visita ai congiunti. Non altrettanto sarà possibile tuttavia per i parenti di chi è residente in centro storico, che saranno sottoposti alla tassa. Salvi anche i tifosi in trasferta a Venezia per seguire gli eventi sportivi. Ma l'esenzione riguarderà esclusivamente gli appassionati in arrivo in Laguna a bordo dei mezzi pubblici appositamente istituiti per arrivare agli impianti.



L'emendamento della giunta non riguarda invece i tifosi non organizzati, o che si recano allo stadio o al palazzetto a piedi. Il testo aveva già introdotto l'esclusione dal pagamento della tassa per i residenti in Veneto. Il Consiglio ha inserito riduzioni del 50% per chi soggiorna in strutture ricettive in Veneto. Niente da fare, invece, per il tentativo di evitare l'obolo in carico agli invitati a cerimonie religiose o civili, come matrimoni, battesimi o funerali.



Il Movimento 5 Stelle si è visto bocciare un emendamento su questo tema e ha protestato per la discriminazione rispetto a coloro che vengono a Venezia per turismo da un hotel o campeggio regionale. Così come è stato bocciato un emendamento del Pd per esentare i clienti di professionisti, anche se sarà esente chi si sottopone a terapie o visite mediche.