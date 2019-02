Venezia, andrà da 6 a 10 euro la tassa di accesso per i turisti

Per i turisti l'accesso a Venezia costerà 6 euro nei giorni "ordinari", 8 in quelli di maggior accesso e 10 in quelli di sovraffollamento. Le specifiche tariffarie sono contenute nella proposta di delibera sul regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, presentata dal sindaco Luigi Brugnaro. Fino al 31 dicembre 2019, comunque, l'ingresso in città costerà "solo" 3 euro. Previste anche 19 tipologie di esenzione.

"L'obiettivo nostro è, se possiamo, arrivare da adesso al 2022 con una gestione dei flussi turistici della città. Vuol dire con una prenotabilità degli arrivi, una previsione degli arrivi", ha affermato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in conferenza stampa. "Non siamo interessati a fare cassa. Non stiamo pensando a chissà quanti soldi arriveranno: noi non crediamo saranno così tanti. Non abbiamo questo interesse", ha assicurato.



Per poi spiegare: "L'obiettivo è una migliore vita per i cittadini di questa città, soprattutto per le persone che vi risiedono. È l'obiettivo vero che la nostra amministrazione, per quanto riguarda la città antica e le isole, sta svolgendo". "La citta' è e rimarrà aperta, siamo per un contributo 'light'", ha concluso Brugnaro.