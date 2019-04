L'ovovia sul Ponte di Calatrava, a Venezia, sarà smontata. Costata due milioni e sempre guasta, serviranno 40mila euro per rimuoverla. La decisione è stata presa dopo che la Corte dei Conti ha notificato al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il decreto di archiviazione del procedimento per presunto danno erariale relativo all'installazione dell' "ovovia" per portatori di handicap sul contestato Ponte di Calatrava, dando così un "nulla osta tecnico" per la sua rimozione.