Acqua alta ad agosto a Venezia Instagram 1 di 10 Instagram 2 di 10 Instagram 3 di 10 Instagram 4 di 10 Instagram 5 di 10 Instagram 6 di 10 Instagram 7 di 10 Instagram 8 di 10 Instagram 9 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

A Venezia è tornata l'acqua alta. Un fenomeno insolito per agosto. Il Mose non è entrato in funzione e Piazza San Marco si è allagata. Una marea anomala che ha toccato il picco poco prima delle 23 sfiorando i 100 centimetri. Solo cinque volte in passato, l'acqua alta ha superato i 95 centimetri sul finire dell'estate.