Mose sollevato, Venezia evita due punte di acqua alta da 130 cm

LaPresse

E' rimasto sempre sollevato, anche durante la notte, il sistema di barriere del Mose. La diga ha così evitato che su Venezia si verificassero tra sabato e domenica due punte di acqua alta di 130 centimetri. Le schiere di paratoie, eccetto per l'abbassamento di Malamocco, sono in funzione da quasi da 40 ore consecutive. Durante la notte, dopo il picco di 130 centimetri, il livello è rimasto sopra il metro e 10 per oltre tre ore.