Venezia, liceo butta i banchi a rotelle: è polemica

Le polemiche - La vicenda è diventata spunto di polemiche di politici locali, tra cui il deputato leghista e consigliere comunale di Venezia Alex Bazzaro, che ha pubblicato la foto e scritto: "Ecco la fine dei banchi a rotelle dell'allora ministro Azzolina. Soldi pubblici finiti al macero. Ricordiamo che il costo di ogni singolo banco è di 219,17 euro, la spesa totale è stata di 95 milioni".

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, i banchi erano stati stipati in un magazzino appena erano arrivati. Inoltre, ha spiegato Sebastiano Marascalchi, il rappresentante legale di Rete Srl, Recuperi tecnologici, la ditta incaricata di prelevare il materiale destinato allo smaltimento, interpellato dal quotidiano, "la scuola, per la verità, ha tentato di regalare questi banchi a vari enti insieme a del gel che lasciava una patina sulle mani e non risultava adatto per gli studenti. Il gel è stato donato, i banchi non li ha voluti nessuno e non c'è stata altra scelta che la discarica. Bisogna tener conto che poi a Venezia, anche se regali qualcosa, c'è il problema del trasporto via acqua e della manodopera, che incide più del costo della merce stessa. A volte la donazione è una scelta che non conviene nemmeno".

Interpellata dai quotidiani veneti del gruppo Gedi, Lucia Azzolina ha commentato irritata: "Chieda alle scuole - dice, riferendosi alla cronista - chi ha voluto e ha chiesto i banchi. Le domande che mi sta facendo indicano che lei è una persona profondamente disinformata. La questione è stata raccontata urbi et orbi, e io non ho più la voglia di rispondere. Non glielo devo spiegare io, deve andare nelle scuole e chiedere. E' un dramma che facciate ancora a queste domande".



Sasso: "Una stagione che non c'è più - "Venezia, banchi a rotelle in una 'bettolina' che vanno al macero perché inutilizzati e nessuno che se li vuole prendere. Un simbolo di una stagione che per fortuna non c'è più". Lo ha scritto in un post su Facebook il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso, in riferimento alle scelte del governo Conte bis in materia di Covid e scuola.