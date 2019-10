Venezia, la scelta di Ivan: ”Ho pagato i miei dipendenti e non l’Iva”

"Dovevo scegliere e ho deciso di pagare i miei dipendenti e non l'Iva". Sono le parole di Ivan, proprietario di un'azienda metalmeccanica a Mira in provincia di Venezia, che spiega le ragioni della sua scelta ai micrifoni di "Stasera Italia". L'imprenditore veneto avrebbe dovuto pagare 50mila euro di tasse, ma invece di licenziare i suoi lavoratori ha deciso di pagare prima loro.

Una decisione che l'ha costretto ad affrontare una battaglia guidiziaria lunga 5 anni che però ha avuto un lieto fine. "Il mio avvocato - racconta Ivan - ha dimostrato che quei soldi non li ho spesi per comprarmi la Ferrari, ma per pagare dipendenti e fornitori. Per questo motivo - conclude l'imprenditore - sono stato assolto".