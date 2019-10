Biella, la denuncia di Denis: "Lo Stato mi deve un milione e mezzo di euro" 

"Lo Stato mi deve un milione e mezzo di un euro". E' la denuncia di Denis, proprietario di un'azienda di spargisale e rimozione della neve che a "Stasera Italia" racconta la sua battaglia contro la pubblica amministrazione che, da circa tre anni, gli è debitrice.

L'imprenditore spiega che, dopo mesi di guerre giudiziarie, i soldi stanno lentamente rientrando nelle casse dell'azienda, ma lo stabilimento di produzione dei nuovi mezzi non è ancora operativo al 100%, proprio a causa delle difficoltà di portare avanti l'industria e pagare lo stipendio agli operai nonché le tasse. "Lo Stato prevedere il carcere per chi evade - conclude Denis - però poi non paga subito i suoi debiti".