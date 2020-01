Venezia, l'ex deputato Leu Arturo Scotto aggredito al grido di "Duce, duce"

Era a Venezia con la famiglia per i festeggiamenti di Capodanno quando è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che stavano cantando "Anna Frank sei finita nel forno" . La vittima è Arturo Scotto , ex deputato di Leu, e la vicenda viene raccontata dalla moglie Elsa Bertholet su Facebook. Dopo aver sentito quei ragazzi, scrive, "mi giro: "Ragazzi, basta!" e loro si mettono a urlare "Duce, duce" con la mano alzata".

Le botte in piazza San Marco - E' allora che è intervenuto il marito urlando "Basta", facendo scattare la reazione: botte in faccia da tutti i lati. Anche un ragazzo, intervenuto per aiutarlo, è stato picchiato dal gruppo, che si è poi dileguata. Il post continua: "La polizia municipale: "avete ragione, picchiare è brutto, fate denuncia domani". Ora in un bar meraviglioso nel ghetto. Bella Venezia. Buon anno antifascista a tutti!"

Speranza: "Nessuna violenza fermerà l'antifascismo" - Un abbraccio fraterno ad Arturo Scotto aggredito da un gruppo di balordi che inneggiavano al duce - scrive via Twitter il ministro della Salute Roberto Speranza -. So che nessuna violenza fermerà il tuo impegno per la libertà e la democrazia e contro ogni forma di fascismo".

Grasso: "Solidarietà a Scotto" - E il senatore Pietro Grasso (Leu) in un post su Facebook: "Ho parlato con Arturo Scotto che mi ha raccontato dell'aggressione. A lui, alla famiglia e al coraggioso ragazzo che ha provato a fermar ei giovani fascisti va la mia solidarietà e un grande abbraccio".