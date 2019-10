Venezia, guerra al made in China: "Non ci sono soldi, la gente non compra"

No ai souvenir Made in China. Venezia dichiara guerra al finto artigianato. “Stasera Italia” raccoglie le voci dei commercianti, dopo la decisione dell’amministrazione: una delibera che riguarda Rialto e San Marco, dove nei prossimi tre anni potranno essere aperti solo negozi di moda, antiquariato, artigianato che però specifichino la provenienza dei prodotti. Ma anche librerie, negozi di arredamento o restauro.

“Non ci sono soldi, la gente non compra”, spiegano alcuni negozianti stranieri che espongono merce realizzata in Cina. Qualcuno prova a dire che si tratta di prodotti veneziani: ma la scritta Made in China non mente. E anche sul vetro qualche commerciante lancia l’allarme: “Dobbiamo vendere solo quello di Murano, altrimenti è un danno per tutti”, spiega una donna.