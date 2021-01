Venezia, famiglia distrutta dal Covid: in meno di tre settimane morti figlio di 42 anni e genitori

Un'altra famiglia distrutta dal Covid . E' accaduto nel Veneziano , dove in meno di tre settimane sono morti figlio e genitori. Ivan Bosso , 42 anni, noto falconiere, è deceduto il primo gennaio. Durante il suo funerale, la settimana scorsa, si era venuto a sapere della morte della madre, Gina Smerghetto , 65 anni. L'ultimo ad andarsene, il 19 gennaio, è stato il padre Gianni, 72 anni. L'uomo era ricoverato per Covid all'ospedale Angelo di Mestre dall'11 dicembre.

Come riporta Il Gazzettino, la notizia della morte di Gina Smerghetto era stata data dal parroco di Malcontenta (Venezia), durante il funerale del figlio Ivan. Uno shock per i partecipanti, anche se consapevoli che la donna fosse grave. Era stata in terapia intensiva per diversi giorni prima del decesso.

"Non ci aspettavamo che mancasse proprio in quel momento. Gina non sapeva della morte di Ivan, ma forse, dietro tutto ciò, c'era un disegno più grande di noi", ha detto Elisa, moglie di Ivan. Per quanto riguarda Gianni, nei giorni scorsi sembrava stesse migliorando. Poi il peggioramento e il decesso.