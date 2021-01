Covid, madre e figlio morti a distanza di 5 giorni nel Veneziano

Getty

Prima la madre, poi il figlio, entrambi stroncati dal Covid. Teatro dell'ennesima tragedia familiare durante la pandemia è Cavallino-Treporti, poco fuori Venezia, che piange Jacopo Zanella, 35enne morto venerdì sera per Covid, a 5 giorni di distanza dalla mamma Mariella Lazzarini (65). Entrambi ricoverati al covid hospital di Jesolo, si sono progressivamente aggravati. In ospedale, per lo stesso virus, anche il padre e marito, Giorgio Zanella.