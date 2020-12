Teramo, famiglia distrutta dal Covid: in 10 giorni morti padre, madre e figlio

Getty

A Campli, in provincia di Teramo, il coronavirus si è portato via un'intera famiglia. In 10 giorni, sono morti padre, madre e figlio. Il primo ad andarsene, l'8 dicembre, è stato Giovanni Malaspina, 82 anni. Pochi giorni dopo, il 13, è deceduta la moglie, Italia Di Pietro, 79 anni, e ora il figlio 56enne, Tiberio Malaspina, che abitava con i genitori.