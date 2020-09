Venezia, dopo 40 anni un ladro "comunista" restituisce lo stipendio rubato a un compagno

La coscienza non conosce prescrizione: per questo un ladro ha riparato al crimine compiuto 40 anni fa e ha riconsegnato i soldi rubati al legittimo proprietario. È successo a Mestre, dove un ex sindacalista della Cgil in pensione e militante comunista, Francesco Di Cataldo, ha trovato nella cassetta della posta un pacco con 200 euro e un biglietto in cui veniva ammesso il furto. Secondo la vittima Il ladro, rimasto anonimo, doveva per forza essere uno dei tanti compagni di partito che all'epoca frequentavano la sua casa.