Venezia, domenica 'risorge' La Fenice | Il musicista Esposito: "Per salvare il teatro abbiamo lavorato a casa del regista"

Nel buio di una città fantasma, travolta da un'ondata d'acqua che non ha avuto pietà per le sue bellezze, comincia a rispuntare la luce e quindi un po' di vita. Si riaccendono le luci de la Fenice e con la prima del "Don Carlo" di Giuseppe Verdi, diretto dal maestro Chung. A sfidare piogge, maree e venti forti sono stati i musicisti dell'orchestra. Pur di salvare il teatro si sono impegnati al massimo per potersi esibire. A raccontarlo è Alex Esposito, di Bergamo, 43 anni e basso che nell'opera interpreterà Filippo II: "Pensavo che non ce l'avremmo mai fatta. Il guardaroba era allagato, l'acqua era arrivata a lambire la platea, a pochi centimetri dalla buca dell'orchestra. In teatro era tutto spento - racconta - l'inondazione aveva fatto saltare anche i quadri elettrici. I tecnici hanno sfondato gli armadietti dei professori per salvare gli strumenti",

Alle 19, domenica, a Venezia si potrà tornare quindi a sorridere tra musica e festa. Il pubblico potrà dimenticare per una sera i disagi vissuti nei giorni passati e tutto con musica, bellezza, cultura e tradizioni. Esposito spiega quanto siano stati uniti tutti, da musicisti ai tecnici per rendere agibile in breve tempo l'edificio: "Per salvare la struttura abbiamo fatto alcune prove a casa del regista, Robert Carsen, e quelle musicali invece al Comunale di Treviso. Abbiamo preparato lo spettacolo con più cura del solito. Questa prima sarà un evento", ha dichiarato.

La conferma della riapertura è arrivata con tre giorni d'anticipo tramite la comunicazione del sovrintendente Fortunato Ortombina che ha dato l'ufficialità del via libera dei pompieri.