Venezia, controllo anti droga in una scuola: smascherata una prof

Nessuno se lo aspettava, ma quando il cane cinofilo ha puntato la professoressa è calato l'imbarazzo tra gli agenti. E' successo in un istituto superiore del Veneziano nell'ambito dell'operazione "Scuole Sicure". La docente, messa alle strette dai carabinieri, ha ammesso di far uso di hashish. Nel suo appartamento sono stati trovati 0,7 grammi di sostanza. L'insegnante è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice, ma ora spetta al dirigente scolastico valutare i provvedimenti da prendere, compreso l'allontanamento o la sospensione per un periodo di tempo.

Nell'ambito della stessa operazione, sono stati segnalati anche degli alunni per uso di stupefacenti, mentre uno è stato denunciato per spaccio. Due studenti sono stati sorpresi con una modica quantità di droga. Sottoposti successivamente a perquisizione domiciliare, per uno dei due trovato in possesso di complessivi 43 grammi di marijuana suddivisa in dosi, è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio. L'altro studente è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore di droga.