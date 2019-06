Venezia, bimba di 3 anni dimenticata nello scuolabus: ritrovata in lacrime nel deposito

Una bambina di 3 anni è stata dimenticata nello scuolabus e poi ritrovata nel deposito della zona industriale di Scorzè (Venezia) dopo due ore. E' accaduto giovedì 27 gennaio, giornata che ha registrato il picco delle temperature. Pare che la piccola si fosse addormentata. Lo staff non si è però accorto della sua presenza una volta parcheggiato il mezzo. Quando è stata trovata, la piccola piangeva: "Era molto spaventata ma, per fortuna, non siamo stati costretti a portarla all’ospedale. Mi è spiaciuto perché nessuno, tra autista e sorvegliante, si è scusato per quanto accaduto: adesso ognuno si prenderà le sue responsabilità e pagherà le conseguenze. Le mamme si fidano di queste persone e, alla fine, si scopre come non sappiano fare il loro lavoro", ha detto la mamma della piccola a La Nuova di Venezia e Mestre.