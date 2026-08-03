Venezia, bambino di 5 anni rischia di annegare in mare: è grave

Un'altra tragedia sfiorata. Un bambino di appena 5 anni, di nazionalità tedesca, è stato salvato a Bibione (Venezia), dopo aver rischiato di annegare nelle acque del mare. L'episodio è avvenuto poco prima delle 12 di lunedì 3 agosto di fronte a un campeggio.
I bagnini della Bibione Mare sono intervenuti prontamente, seguiti dai soccorsi del Suem con ambulanza e dall'elisoccorso di Treviso Emergenza. Il piccolo è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata e in gravi condizioni. Quando è stato estratto dall'acqua, il bambino era privo di conoscenza per grave sindrome da annegamento. I sanitari hanno eseguito una rianimazione cardiopolmonare di quasi mezz'ora prima di riuscire a espellere l'acqua dai polmoni del bimbo e a far ripartire il cuore con un defibrillatore.