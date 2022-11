Acqua alta a Venezia, si alzano le barriere del Mose

A Venezia, con l'arrivo della prima acqua alta importante, torna in azione il Mose.

Le barriere sono infatti entrate in azione nella mattinata di venerdì: il Centro maree del Comune ha diffuso un avviso che prevede in mare una massima di 110 centimetri, mentre in centro storico viene ipotizzata una massima di 85 centimetri. Grazie al Mose però il suolo cittadino sarà interessato dalla marea per meno dell'1%.