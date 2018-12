Venezia, a 96 anni lavora ancora in fabbrica: “A casa mi annoio”

A 96 anni Walchiria Boldrin ogni mattina si reca a confezionare tacchi in una azienda nel piccolo comune di Stra, in provincia di Venezia. La donna continua a lavorare impacchettando giorno dopo giorno e sembra non avere alcuna intenzione di smettere.



Sono ormai 85 anni che Nonna Walchiria, come la chiamano tutti, viene tutti i giorni a svolgere il suo prezioso compito di confezionamento suscitando l'ammirazione e la simpatia dei colleghi. A "Mattino Cinque" racconta: “Qui mi sento a casa, non ho assolutamente voglia di andare in pensione. Poi cosa farei tutto il giorno? Io mi annoio se non ho nulla da fare. Non sono capace a stare ferma”.



Il rapporto coi colleghi, a sentir le loro testimonianze, è ottimo: “Avere una signora con così tanta esperienza, così attenta è un plus sicuramente per noi che lavoriamo con lei”.