Venezia 77, addetto alla sicurezza chiede a Sgarbi di indossare la mascherina, lui lo insulta: "Chi c...sei?"

Altro battibecco alla Mostra del Cinema di Venezia che vede come protagonista Vittorio Sgarbi . Questa volta un responsabile della sicurezza ha chiesto al critico d'arte, che stava per assistere alla proiezione del film della sorella Elisabetta Sgarbi ("Extraliscio - Punk da balera"), di mettere la mascherina (ne era privo). Dopo il rimprovero, Sgarbi l'ha indossata ma senza coprire il naso. Da qui il secondo richiamo. E' a questo punto che il critico si è infuriato e ha detto all’uomo: "Fatti i c... tuoi, chi c... sei?".

La lite - Al secondo richiamo, l'addetto alla sicurezza ha chiesto a Sgarbi di indossare bene la mascherina perché altrimenti non lo avrebbe fatto entrare. "Sono tutte str... di un governo di idioti. Se vedi uno che l'ha sotto il naso fatti i c... tuoi", gli ha prima risposto Sgarbi, per poi aggiungere: "Fatti i c... tuoi, chi c... sei?". "Io sono quello che non la fa entrare", gli ha quindi detto l'uomo. "Non mi rompere i c... non ti faccio entrare io!", ha infine concluso il critico d'arte allontanandosi.

Sgarbi: "Era una gag" - "Ma quale lite! Era una gag con un mio vecchio amico che si occupa della sicurezza alla Mostra! Ho fatto Sgarbi che faceva la caricatura di Sgarbi. E qualcuno ci è cascato in pieno. Avevo con me la mia mascherina con la capra e infatti poi l'ho indossata. Ma prima mi sono messo a inveire dicendo che non l'avrei alzata sul volto, per scherzare con un vecchio amico", ha poi commentato Sgarbi, come riporta Il Gazzettino.