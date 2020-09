Venezia 77, battibecco Sgarbi-Serraiocco: lui non tiene la distanza e l'attrice premiata si infuria

Fuori programma alla consegna dei premi Kinèo a margine della 77esima Mostra del cinema di Venezia. Protagonisti Vittorio Sgarbi e l'attrice Sara Serraiocco, che è stata premiata dal critico d'arte. Motivo del contendere la decisione di Sgarbi di non portare la mascherina e di non badare troppo alle distanze... l'attrice prima ha abbozzato infastidita, dopodiché si è lamentata pubblicamente andando via infuriata.