Zaia: "Disponibili a fare seconda dose di vaccino ai turisti in Veneto"

Il Presidente del Veneto Luca Zaia apre alla possibilità di vaccinare i turisti durante il loro periodo di vacanza. "Siamo disponibili a fare la seconda dose ai turisti in vacanza in Veneto, vogliamo essere degli apripista in questo", ha detto annunciando che la questione sarà discussa dalle Regioni. "Noi vogliamo fare le seconde dosi, non solo agli italiani - puntualizza - ma anche agli stranieri, se ci autorizzano".