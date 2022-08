West Nile, a Padova 10 pazienti ricoverati in terapia intensiva | Iss: da giugno in Italia 230 casi e 13 decessi

E' sempre più preoccupante la crescita dei casi di infezione da West Nile in Veneto.

All'ospedale di Padova , in pochi giorni, sono diventati 10 i pazienti in gravi condizioni ricoverati in terapia intensiva . Complessivamente nell'ospedale della città euganea si trovano 15 malati. "Alcuni di questi pazienti sono relativamente giovani, attorno ai 50-60 anni . I restanti sono anziani , colpiti duramente da questo virus, che quest'anno sembra particolarmente aggressivo", afferma il direttore generale dell'Azienda Ospedale Università Padova, Giuseppe Dal Ben.